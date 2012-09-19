Виворіт політичної реклами: сміття, артисти і розклад потягів

Кандидати у нардепи всяко намагаються зробити свою друковану рекламну продукцію помітною, виразною і наситити її інформацією, яка змусить виборця притримати плакат або листівку за мість того, щоб викинути у сміття. А там, дивись, за час користування і фізія кандидата рідною стане.

«Достукатись» до виборців намагаються дуже оригінальними способами. Аби вкотре нагадати про свою діяльність і припасти людям до душі, творчо та креативно до політичної агітації підійшли кандидати, що балотуються у виборчому окрузі №13, - повідомляє «Громадянська мережа «Опора».

Так, на листівках з передвиборчою програмою кандидата в депутати Петра Юрчишина (самовисування) зі зворотного боку вміщено «Розклад руху електропоїздів з Козятина на Вінницю», також у зворотньому напрямку, а ще – графік руху автобуса «Вінниця – Козятин».

Кандидат Ігор Зубко (самовисування) розробив і розповсюджує цілу програму «Рідне місто має бути чистим!» зі своїм фото та підписом «Ініціатива Ігоря Зубка». У цей просвітницький матеріал вміщено поради щодо сортування сміття, діаграму «Структура побутових відходів» та вказано час, необхідний для розкладання різних видів сміття.

Кандидат Василь Черній (суб’єкт висування – Народна Партія) на останній сторінці роздаткового варіанту своєї передвиборчої програми розмістив поради «Господарникам у допомогу» - міри ваги продуктів харчування в різних мірах об’єму.

А кандидат Микола Філонов (самовисування) вирішив використати любов виборців до вокального мистецтва і потратився на друк великих кольорових плакатів, де він зображений на фото разом з фіналістом шоу «Голос країни» і своєю довіреною особою Олександром Онуфрійчуком.