Вінничани перетворюються на травоїдних ненажер?

Обсяг споживання продуктів харчування населенням є одними з найважливіших показників рівня життя, який являється своєрідним проявом ефективності сільськогосподарської діяльності та її результативності щодо виробництва життєвих благ.

Як повідомило головне управління статистики у Вінницькій області, найбільше населенням Вінниччини в розрахунку на 1 особу за 2011 рік спожито молока та молокопродуктів 211 кг, овочів та баштанних культур – 178 кг, картоплі – 172 кг, хлібних продуктів – 122 кг, плодів, ягід та винограду – 55 кг, м’яса та м’ясопродуктів – 50 кг, цукру – 44 кг, олії, риби і рибних продуктів – по 15 кг та яєць – 320 шт.

За ряд років спостерігається тенденція до збільшення споживання продуктів харчування населенням області.

Зокрема, зросли проти 2010р. рівні споживання (в розрахунку на 1 особу): картоплі, яєць, плодів, ягід та винограду, цукру, овочів та баштанних культур на 3–17%.

Рівень споживання багатьох продуктів харчування в області перевищує показник, який склався в цілому по Україні.

Так, по споживанню на одну особу олії Вінницька область у 2011р. посіла 2 місце серед регіонів України, цукру – 4, фруктів, хлібних продуктів та овочів – 5, яєць та риби – 6, картоплі – 10, молока і молочних продуктів – 14 місце.

Позитивним також, являється досить високий ступінь калорійності середньодобового раціону населення Вінниччини.

Зокрема, серед регіонів України по рівню добової калорійності Вінниччина у 2011 році зайняла 2 місце і переважає середньоукраїнський показник на 9%.