Воротарям заборонили ловити м’яча руками

У юності і молодості, напевно, кожен другий чоловік захоплювався грою у футбол. Але з віком головною проблемою для футбольних аматорів навіть не фізичне здоров’я (адже деякі 50-річні можуть дати фору 30-річним), а відсутність відповідних спаринг-партнерів. Адже не кожен пенсіонер буде ганяти м’яча разом з молодими хлопцями (хоча, наприклад, голова Вінницького обласного відділення НОК України Федір Новік робив це до 65 років!).

Тому вінницькі ветерани футболу вирішили організувати свою команду. Вони тренуються на баскетбольному майданчику (поруч з тенісним кортом) у Центральному парку культури і відпочинку, з 8-ї до 10-ї години. Пограти нікому не відмовляють, навіть молодим аматорам.

Правила тут трошки відрізняються, зважаючи на відсутність футбольних воріт, які заміняють баскетбольні стійки. Зокрема, воротарю не можна ловити м’яч руками – за це призначається пенальті, який пробивають по порожнім воротам з центра майданчика (причому м’яч має пересікти лінію в повітрі!).