Завтра до Вінниці приїде Президент

Президент Республіки Польща Броніслав Коморовський, якіий сьогодні й завтра перебуватиме в Україні з державним візитом, у п’ятницю відвідає Вінницю.

До нашого міста пан Коморовський прибуде 21 вересня о 17 годині.

У програмі офіційного візиту Броніслава Коморовського до Вінниці планується покладання квітів до меморіальної дошки Юзефу Пілсудському, а також його зустріч з поляками Вінницького консульського округу.