Завтра до Вінниці приїде Президент
13:20, 20 вересня 2012Вінниця
0 0
Республіки Польща
Президент Республіки Польща Броніслав Коморовський, якіий сьогодні й завтра перебуватиме в Україні з державним візитом, у п’ятницю відвідає Вінницю.
До нашого міста пан Коморовський прибуде 21 вересня о 17 годині.
У програмі офіційного візиту Броніслава Коморовського до Вінниці планується покладання квітів до меморіальної дошки Юзефу Пілсудському, а також його зустріч з поляками Вінницького консульського округу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter