Начальник поїзду взяв хабар за чотири пакунки

Жмеринською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері за фактом отримання хабара порушено кримінальну справу відносно начальника поїзду.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.

Начальник поїзду сполученням Одеса–Москва–Одеса за хабар у розмірі 800 доларів США погодився прийняти та перевезти передачу у вигляді чотирьох пакунків з виробами із текстилю до ст. Москва.

Прокуратура порушила кримінальну справу.