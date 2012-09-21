Начальник поїзду взяв хабар за чотири пакунки
15:39, 21 вересня 2012Вінниця
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Жмеринською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері за фактом отримання хабара порушено кримінальну справу відносно начальника поїзду.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.
Начальник поїзду сполученням Одеса–Москва–Одеса за хабар у розмірі 800 доларів США погодився прийняти та перевезти передачу у вигляді чотирьох пакунків з виробами із текстилю до ст. Москва.
Прокуратура порушила кримінальну справу.
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