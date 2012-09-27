Мегапроект ДіБіСі П‘єра презентують у Вінниці

Книгарня «Є» запрошує на презентацію перекладу роману ДіБіСі П’єра «Світло згасло у Країні Див» за участі перекладачки Галини Шиян, яка відбудеться 29 вересня о 16:00.

Цьогоріч Україну вперше відвідав лауреат Букерівської премії ДіБіСі П’єр. Видання його роману «Світло згасло в Країні Див» (перекладач Галина Шиян, літературний редактор Юрій Андрухович) стало своєрідним мегапроектом із залученням багатьох видів мистецтва (кіно, малярство, фотографія, колаж, мультимедіа). Увага до цього автора і його книжки невипадкова, адже в романі йдеться про тотальну зневіру у сучасному світі.

Цей твір – як осінній вітер у волоссі. Пісок скрегоче на зубах, а намагання вловити тепло таке сильне, що шкіра аж починає пекти, хоч давно безнадійний листопад. У десперованому пошуку дверцят запасного виходу, героя кидає від сентиментів до цинізму, а ти дратуєшся, ненавидиш і пригортаєш до грудей, і годуєш з рук «сніданками поета» (сім цигарок, три доріжки, півпляшки маріуса), і киваєш на розпачливі наївні розумування, і виколупуєш скалки дитячих травм, і ділиш на двох похмілля, і гладиш по волоссю... а він все думає, що то осінній вітер.

Про автора: народився 1961 року у Австралії, ріс у Мехіко, дитинство минало у колоніальній віллі, юність прийшла одночасно із смертю батька і девальвацією песо, та перетворилась на безперервну вечірку тривалістю у дванадцять років. Проби себе у малярстві, коміксах, кіно, фотографії, дизайні, контрабанда машин з США у Мексику, різноманітні форми залежностей, реабілітація, непомірні борги, безрезультатні спроби жити згідно суспільним нормам і кліше … відтак, перший роман, написаний зі злості на увесь світ на позиченому лептопі, бо у сорокарічного художника з сумнівною репутацією не вистачало грошей на фарби. До друку книгу було підписано за 45 хвилин до терористичної атаки 11 вересня 2001 року, що стало символічним підтвердженням того, наскільки безпомилково автор влучив у всі хиби сучасного світу. Букерівська премія 2003 року за книгу «Vernon God Little»присуджена прискіпливим журі невідомому письменникові з промовистим псевдонімом, що розшифровується, як "Брудний, втім чистий" (DirtyButClean) була несподіванкою. Автор рятується від публічності ескападою у глухе ірландське село де, у перервах між подорожами наймасштабнішими світовими літературними подіями, працює над новим романом, збіркою алегоричних оповідань та підручником з творчого письма.

Роман презентуватиме ініціатор та втілювач перекладу Галина Шиян.