З листопада пенсію затримуватимуть на місяць

Із жовтня мінімальна зарплата складатиме 1118 грн. Мінімальна пенсія — 856 грн.



— У Держбюджеті не вистачає коштів, — каже Павло Розенко, експерт Центру Разумкова. — Виробництво скорочується, економіка не зростає. Замість обов'язкових соціальних виплат уряд фінансує виборчу кампанію провладних депутатів. Тому, наприклад, скорочують пенсії інвалідам Чорнобиля. А після виборів можуть початися затримки. Пенсії, соцдопомогу можуть видавати із затримкою від тижня до місяця. Із листопада гривня почне падати, долар коштуватиме 8,6-8,8 гривні. Водночас подорожчають продукти.

Торговці вінницького ринку Урожай скаржаться на низький продаж.

— Пенсіонери колись брали про запас мішки цукру, крупи, картоплі. Тепер бабки купують товар на кілограми, — говорить продавець Наталя Присяжнюк. — Консерви та крупи масово беруть.

Вінничанка 73-річна Надія Ільчук торгується з нею за помідори. Просить скинути ціну на 1 грн.

— Економлю на всьому. Одяг востаннє купляла перед виходом на пенсію. А з телевізора кричать про покращення. Мені треба в лікарню. Відтягую півроку, бо там за раз треба лишити півпенсії. У мене мінімальна, я 40 років відробила на швейній фабриці. Скучаю за м'ясом, сиром і рибою. Купила б їх у першу чергу, якби підняли пенсію гривень на 400, — розповідає Надія Ільчук.

