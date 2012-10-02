Провідники везли у вагоні-ресторані стероїди та цигарки
09:43, 02 жовтня 2012Вінниця
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У вентиляціїній системі
Партію незадекларованих медичних препаратів виявили могилів-подільські прикордонники у поїзді, який йшов з Кишинева до Москви.
Про це з посиланням на Подробиці повідомляє радіо "Місто над Бугом".
Двоє провідників сховали у вентиляційний системі вагону-ресторану майже 146 тисяч пігулок та 460 ампул стероїдів для збільшення м'язів, а також 1240 пачок цигарок.
Знайдений товар було вилучено та передано митникам. Тепер його власникам, 30-річним громадянам Молдови, доведеться відповідати згідно із законодавством України.
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