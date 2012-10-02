Полювання на паліїв листя буде і вночі

З1 жовтня у Вінниці почали діяти три мобільні бригади швидкого реагування щодо запобігання спаленню опалого листя та інших відходів рослинного походження. Про це повідомляє радіо "Місто над Бугом".

До їх складу входять представники квартальних комітетів, СЕС та дільничні міліціонери. Діятимуть групи щоденно з 18 до 22 години до 15 листопада.

- Ці групи будуть працювати в режимі он-лайн, бо в них буде зв‘язок з "Цілодобовою вартою", куди на номер 1560 надходитимуть повідомлення про порушеників, - повідомила голова Асоціації органів самоорганізації населення Вінниці Наталя Панчук. - Ці групи будуть працювати і в нічний час. Бо в насє такі мешканці Вніниці, які отрмиавши попередження про заборону спалювання листя, палять його вночі. Вони не думають про те, що дихають цими концерагенами, а потім хворють і питаютьу лікарів звдікти воно в них.

У Вінниці діє заборона на спалення опалого листя. На порушників заборони очікує штраф від 340 до 1700 гривень.

