На 2500 солдат менше буде в осінньому призові

В Україні стартувала осіння призовна кампанія, в ході якої на строкову військову службу буде призвано 18 тисяч 900 громадян України.

- Цьогорічної осені на строкову військову службу підлягають призову 18 тисяч 900 осіб. Із них до лав Збройних Сил України – 12 тисяч 500 осіб, Внутрішніх військ МВС України – 5 тисяч 400 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 1 тисяча осіб, - повідомив заступник начальника Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України полковник Ігор Миколаєнко.

Зокрема з м. Вінниці на строкову військову службу в рамках призовної кампанії “Осінь-2012” буде призвано 173 юнаки. Про це йдеться у повідомленні Центрального регіонального медіа-центру Міністерства оборони України.

Заступник начальника Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України звернув увагу на те, що у порівняні з цьогорічним весняним призовом протягом жовтня-листопада до лав Збройних Сил України буде призвано на 2 тисячі 500 осіб менше.

– Скорочення обсягів призову пов’язано з плановим скороченням обсягів призову в ході реформування Збройних Сил України, стабілізацією показників укомплектованості військовослужбовцями за контрактом та посиленням складової резервістів у перспективній структурі Збройних Сил, – зазначив він.

Полковник Ігор Миколаєнко також поінформував, що проведення призовної кампанії “Осінь-2012” триватиме до 30 листопада.

Важливим аспектом нинішньої призовної кампанії є те, що формування команд молодого поповнення на збірних пунктах, їх відправку до військових частин сплановано провести у два етапи: з 5 по 12 жовтня та з 1 по 23 листопада.

В першу чергу зі збірних пунктів відбуватимуть команди для укомплектування військових частин високомобільних десантних військ та спеціального призначення, військових частин і підрозділів, які залучаються до бойового чергування з протиповітряної оборони, військових частин і підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

– Терміни відправок сплановані таким чином, щоб дати усім призовникам можливість проголосувати на виборах народних депутатів України 28 жовтня безпосередньо у військових частинах або за місцем реєстрації, – наголосив офіцер.

Як підкреслив заступник начальника Головного управління особового складу Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Миколаєнко, обсяг видатків для проведення осіннього, 2012 року, призову громадян України на строкову військову службу складає 1,7 млн. грн.