Браконьєри вбили маму щойно народженого зубреняти

У суботу, 29 вересня 2012 р., в Уладівському лісництві ДП "Хмільницький лісгосп", в лісі, біля села Матяшівка, виявлено застрелену самку зубра.

Про це повідомила прес-служба Вінницького облуправління лісового та мисливськогог господарства.

Червонокнижну дику тварину з численими вогнепальними пораненнями знайшли жителі с. Уладівка, які збирали гриби.

На місце події оперативно виїхали працівники державної лісової охорони, Літинського райвідділу управління МВС у Вінницькій області.

30 вересня під час чергового обстеженні прилеглої до місця злочину території єгерська служба Хмільницького держлісгоспу за тридцять метрів від загиблої тварини знайшла щойно народжене самкою теля зубра.

Можна тільки здогадуватися про злочинні плани браконьєрів, яким завадили грибники.

Зубренятко наразі годує з соски єгер . У стадо зубрів малому без мами повертатися не можна – його не приймуть.

Вбивство вчинено з особливим цинізмом і жорстокістю: після кількох поранень в шию тварину добивали прямими пострілами в голову.

Сталося це вранці, як запевняють криміналісти, біля 8 год. 30 хв. Правоохоронні органи ведуть розслідування інциденту.