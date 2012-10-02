"Міс Вінниця-2011" примусили рекламувати прокат авто

"Міс Вінниця-2011" Вікторія Матящук незодавно довідалась, що вона рекламує у Чорногорії фірму, щозаймається прокатом автомобілів. Про це повідомляє сайт Моя Вінниця.

На одному із рекламних бігбордів Чорногорії “Міс Вінниця-2011” Вікторія Матящук рекламує авто. Точніше компанію, яка здає авто на прокат. Правда, про це вінницька красуня дізналась через рік, і то від журналістів, які запитали: “Чи справжня то реклама, чи, може, відфотошопили вінничанку і нічого не заплатили?”

- Пам’ятаю, що ще рік тому моя подруга, яка повинна була знятись у рекламі продажу машин, але вона захворіла, - пригадує Вікторія Матящук. - Я її виручила, замінила. Саму рекламу навіть не бачила.

Гроші дівчина теж не побачила, але ніяких претензій ні до кого не має.

Цьогоріч, у серпні вінничанка Вікторія Матящук виборола третє місце у Міжнародному конкурсі краси “Міс Хан Шатир-2012”, що проходив у Казахстані.