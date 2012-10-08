Узєлков проведе титульний бій замість Кардіффа в Лос-Анджелесі

Бій за титул чемпіона світу з професійного боксу за версією WBO у напівважкій ваговій категорії між валлійцем Натаном Клеверлі (24 перемог, 0 поразок 11 нокаутів) і вінничанином В’ячеславом Узєлковим (27 перемог, 2 поразки, 16 нокаутів) перенесено на 10 листопада в Лос-Анджелес (США). Він пройде на відомій арені Staples Center.

Про це повідомив голова Вінницької обласної федерації боксу Олег Алекса і підтвердив тренер Узєлкова Віталій Вдовкін.

Планувалося, що ця зустріч відбудеться 27 жовтня в Кардіффі (Великобританія). Однак змінилася не тільки дата, але й місце проведення бою.

Поєдинок з вінничанином, дебютний для валлійського чемпіона світу на американському рингу, стане частиною великого боксерського шоу від промоутерської компанії Оскара де ла Хойї "Golden Boy Promotions" на телеканалі "Showtime".

Центральним поєдинком цього вечора стане бій між чемпіоном світу WBC у вазі "суперпівня" мексиканцем Абнером Маресом і суперчемпіоном WBA на одну вагову категорію нижче панамцем Ансельмо Моренне.