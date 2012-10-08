Невідомі на «Мерсі» з фальшивими номерами побили агітатора О.Калетнік

Як повідомив довготерміновий спостерігач Громадянської мережі ОПОРА, 3 жовтня у місті Могилів-Подільський п’ятеро невідомих осіб напали на агітатора кандидата у народні депутати по виборчому округу №16 Оксани Калетнік (самовисунення).

«Близько о пів на десяту вечора п’ятеро чоловіків років 35-40 вийшли з автомобіля «Мерседес» синього кольору. Машина мені не знайома, сусіди також розповідають, що бачили її вперше у дворі нашого будинку. Перевірили номери – з такими у Могилів-Подільському ніхто їздить. А згодом з’ясувалося, що такі номерні знаки зареєстровані за іншим автомобілем», - розповів постраждалий агітатор Анатолій Романчук.

Анатолій Романчук наразі перебуває у некритичному стані, хоча під час нападу сильно забився головою.

Прикрий інцидент чоловік пов’язує зі своє діяльністю, а саме агітаційною роботою на підтримку кандидата у народні депутати Оксани Калетник.