Ерсте банку у Вінниці більше не буде?

Материнська компанія цієї великої фінустанови оголосила тендер на її продаж.

Про це повідомляє «Forbes» з посиланням на джерело в Erste Bank.

За словами джерела, у числі претендентів на покупку його українського бізнесу - два російських банки і власник Дельта Банку.

- Банк розіслав відразу декільком покупцям комерційну пропозицію, - говорить джерело.

У самому Ерсте Банку офіційно заперечують факт проведення переговорів про продаж.

- Поки остаточне рішення про подальшу бізнес-стратегії в Україні не було прийнято, - стверджує голова правління Erste Bank Павло Цетковський.

«Заперечує він і проведення due diligence - передпродажної перевірки активів покупцем. Як правило, в таких ситуаціях сторони процесу підписують договір про нерозголошення», - пише видання.

Але в банку не приховують, що в принципі його акціонер - австрійська Erste Group - вже близько року вивчає ринок у пошуках покупців на українську «дочку».

Крім того, група, за словами Цетковського, «протягом кількох останніх місяців переоцінює свою діяльність на українському ринку».

Останнім часом банк активно вів переговори про продаж частини кредитного портфеля, але покупця так і не знайшли.

Банк розглядав і можливість співпраці з іншими фінустановами за різними партнерськими програмами. На думку учасників ринку, мережа банку не завантажена на 100%.

В Альфа-Банку, який називають одним з претендентів на поглинання Erste Bank, на питання Forbes відповідають ухильно, але не заперечують, що ведуть переговори про покупку австрійської «дочки».