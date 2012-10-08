Понад 1000 людей евакуювали з "Аналога"

8 жовтня об 11.30 год. по телефону спецлінії «102» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що у приміщенні заводу «Аналог» закладено вибухівку.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

На місце надзвичайної події миттєво прибули працівники служби оперативного реагування міліції, МНС, «швидка допомога». З дев’ятиповерхової та трьохповерхової будівель заводу були евакуйовані понад 1000 людей. Близько півсотні автомобілів, які знаходилися на автопаркові «Аналогу» відігнали на не небезпечну відстань.

Працівники вибухо-технічної служби науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС упродовж двох з половиною годин ретельно обстежували усі приміщення заводу. До пошуків вибухівки залучили кінологічну службу міліції зі спеціально навченими службовими собаками, однак спеціалістами нічого небезпечного знайдено не було. Коли правоохоронці дійшли переконались, що небезпека відсутня, люди повернулися на свої робочі місця.

За даним фактом працівниками міліції порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності». Наразі встановлюється особа, яка повідомила про замінування, та сума збитку рятівним службам. Працівникам міліції відомо, що «жартівник», телефонував з таксофона, розташованого на трамвайній зупинці неподалік від заводу.

За таке неправдиве повідомлення «жартівникові» загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.