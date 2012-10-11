Двох малюків рятувальники визволяли через дах

10 жовтня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №19 міста Калинівка надійшло повідомлення про те, що у квартирі житлового будинку на п’ятому поверсі за відсутності батьків закрилися зсередини двоє малолітніх дітей 2009 та 2011 року народження.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю до місця події бійці МНС за допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки через дах п’ятиповерхового будинку відкрили вікно за допомогою двох викруток, та таким чином потрапили до квартири.

МНС в черговий раз закликає батьків не залишати своїх дітей без нагляду.