У «Пироговці» буде обласний перинатальний центр

Вінницька область включена до ІІІ етапу реалізації Національного проекту «Нове життя».

Про це повідомляє управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації.

В рамках проекту в області передбачається створення обласного перинатального центру, який забезпечить жінок з ускладненим перебігом вагітності та екстрагенітальною патологією доступною висококваліфікованою медичною допомогою, комфортними умовами народження та виходжування новонароджених, зниження показників материнської, перинатальної смертності та інвалідності.

Комісією МОЗ України проведено зовнішній аудит перинатальної служби області, на підставі якого прийнято рішення про визнання базовим закладом для створення обласного перинатального центру Вінницьку обласну клінічну лікарню.

Сформовано медичне завдання. Розпочато проектування на що виділено 800,0 тис.грн.

Загалом для забезпечення галузі охорони здоров’я областю отримано 34 автомобілі швидкої медичної допомоги PEUGEOT Boxer та 2 реанімобіля Ford з медичним обладнанням .

До кінця 2012 року планується отримання ще 4 реанімобілів. Також планується здійснення закупівлі автомобілів для центрів первинної медико-санітарної допомоги Вінницької області за кошти субвенцій державного бюджету на суму 20 млн. грн.

Також, за інформацією управління, з метою зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів та приведення їх у відповідність до санітарно-гігієнічних вимог виконуються роботи по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту медичних закладів області.

Наразі продовжується будівництво хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. Станом на 01.10.2012 року профінансовано коштів 50,49 млн. грн. в тому числі місцевого бюджету 0,49 млн. грн.

Виконуються будівельні роботи з реконструкції центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У 2012 році виділено коштів в сумі 3,8 млн.грн. Станом на 1 жовтня 2012 року профінансовано коштів 2,9 млн. грн.

За 9 місяців 2012 року виконані поточні, капітальні ремонти та реконструкції лікувально – профілактичних закладів області на загальну суму 13,07 млн. грн., в тому числі ремонти 265 фельдшерсько-акушерських пунктів на загальну суму 1,35 млн. грн. та 131 амбулаторій загальної практики сімейної медицини на загальну суму 3,34 млн. грн.

На виконання енергозберігаючих заходів по лікувально-профілактичним закладам обласного підпорядкування у 2012 році передбачено 2,936 млн. грн. За 9 місяців 2012 року лікувально-профілактичними закладами освоєно 1,488 млн. грн.

На базі Немирівської центральної районної лікарні в січні місяці поточного року відкрито сателітне відділення амбулаторного гемодіалізу центру нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. Для функціонування даного відділення були проведені ремонтні роботи та закуплено обладнання на суму 1,5 млн. грн.

У січні 2012 році відкрита амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Фронтівка Оратівського району після проведення капітального ремонту приміщень.

У квітні 2012 року після проведення реконструкції відкрито торакальне відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Кошторисна вартість реконструкції становить 3,9 млн. грн.

2 серпня поточного року після проведення ремонтних робіт відкрито амбулаторію загальної практики сімейної медицини с. Болган Піщанського району.

20 серпня 2012 року відкрито пологове відділення та жіночої консультації Могилів-Подільської ЦРЛ.

26 вересня після проведення реконструкції ввели в експлуатацію будівлю обласного бюро судмедекспертизи

У 2012 році освоено коштів 3,27 млн. грн., тому числі:

- субвенція з державного бюджету – 3,2 млн. грн.;

- кошти обласного бюджету – 70,0 тис. грн.