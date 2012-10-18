Рукопашник з Ямполя – віце-чемпіон світу серед чоловіків

23-річний ямпільчанин Сергій Водянюк став віце-чемпіоном світу з рукопашного бою серед чоловіків. Тренує бійця його батько Федір Водянюк, голова обласної федерації рукопашного бою.

Сергій є не лише діючим спортсменом світового рівня, але й класним тренером. Він викладає кікбоксінг у Вінницькій обласній ДЮСШ «Спартак» № 1.

– Ми започаткували відділення кікбоксингу у Ямполі. Результатами роботи Сергія Водянюка задоволені. Адже його вихованці регулярно привозять медалі зі всеукраїнських юнацьких змагань з кікбоксінгу., – повідомив директор Вінницької ДЮСШ «Спартак» № 1 Дмитро Лукавий. – Радують і персональні досягнення Сергія. У 2009 році Водянюк-молодший був чемпіоном Європи серед чоловіків, через рік став бронзовим призером чемпіонату світу. Потім 1,5 роки не виступав через травму. І ось – надзвичайно вдале повернення до Великого спорту.