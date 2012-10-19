Надивившись бойовиків, студенти напали на таксиста

Працівники міліції затримали учнів одного з навчальних закладів міста Бар, які намагалися заволодіти автомобілем приватного таксиста. Коли зловмисники намагалися накинути мотузку на шию водія, йому вдалося вирватися від нападників та зателефонувати до міліції.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За кілька годин працівникам барської міліції вдалося встановити особи та затримати двох нападників на водія таксі. Ними виявилися 19-річні учні останнього курсу одного з навчальних закладів міста Бар.

Один з затриманих молодиків давно мріяв про власну автівку, але розумів, що зібрати гроші на її придбання найближчим часом він не зможе, тому втілювати мрію у життя вирішив злочинним шляхом. За допомогою він звернувся до свого товариша-одногрупника, який погодився допомогти за однієї умови: він також зможе користуватися викраденим автомобілем.

Хлопці, які захоплювалися західними бойовиками, неодноразово бачили, як у фільмах зловмисники заволодівають машинами, позбавляючи їх власників життя, і залишаються при цьому безкарними. Розробивши власний сценарій, хлопці озброїлися мотузкою та обрали собі за жертву випадкового приватного таксиста – водія «дев’ятки».

Під час розрахунку з пасажирами один з молодиків, який сидів на задньому сидінні, намагався накинути таксисту на шию мотузку, але 29-річному водієві вдалося ухилитися та вибігти з машини. Не очікуючи такого фіналу, нападники кинулися навтьоки, залишивши в салоні автомобіля щойно придбаний ноутбук.

Саме він став головною зачіпкою для оперативників у розкритті даного злочину. Працівники міліції розпочали пошуки магазину, де зловмисники придбали новенький ноутбук, який навіть не встигли розпакувати. Через кілька годин продавець одного з магазинів з технікою підтвердив, що вранці двоє хлопців купували даний ноутбук. Це підтвердив і відеозапис з камер спостереження, завдяки якому були встановленні та затримані особи підозрюваних.

Обидва хлопці раніше ніколи не потрапляли в поле зору правоохоронців. Виховувались у порядних сім’ях, добре навчались. З їхніх слів, викрадений автомобіль вони хотіли сховати в лісі та час від час брати кататися. Про те, що їх можуть викрити, навіть не думали - були впевнені, що ніхто ні їх, ні автомобіль не знайде.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого cт. 15 ч. 3 ст. 289 КК України (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Хлопцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.