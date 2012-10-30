Молоді науковці отримали чотири поверхи щастя

«Чотири поверхи щастя» разом із омріяними квартирами отримали сім’ї молодих науковців та працівників соціальної сфери села Агрономічне Вінницького району.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації вінницької ОДА.

Урочисте відкриття нового 24-квартирного чотириповерхового будинку в с.Агрономічне Вінницького району відбулося за участі голови облдержадміністрації Миколи Джиги. Микола Джига особисто вручив жителям будинку свідоцтва на право власності, а також ключі від нових квартир. Будинок введено в експлуатацію в рамках Регіональної програми індивідуального житлового будівництва «Власний дім».

«Забезпечення громадян житлом та покращення їхніх житлових умов у Вінницькій області, як і в державі, є найактуальнішим завданням соціально-економічного розвитку. Тому будівництво нового житла – пріоритетний напрямок розвитку регіонів. Ми довго шукали алгоритм, яким чином зробити так, аби люди вірили і вкладали свої заощадження у будівництво власних квартир. І сьогоднішня подія – свідчення того, що така довіра є, і за допомогою «Обласного фонду сприяння інвестиціям та будівництву» ми можемо практично в кожному районі реалізовувати такі проекти. Таким чином виконується одна із найгостріших соціально-економічних проблем області – забезпечення населення житлом», – зазначив голова облдержадміністрації, звертаючись до учасників святкового заходу.

Привітали новоселів зі святом також віце-президент Національної Академії аграрних наук України, академік Василь Петриченко та голова комунальної організації „Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” Володимир Бабошин.

Володимир Бабошин, зокрема, повідомив журналістам основні умови кредитування за регіональною програмою «Власний дім».

За його словами, дана програма розроблена з метою надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям (у тому числі молодим спеціалістам), які проживають та працюють в сільській місцевості в галузях агропромислового комплексу, соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на будівництво житла. Кредити можна оформити усього під 3% річних аж на 20 років. 60 % коштів залучається від громадян, а 40 % надає «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву». Саме така співпраця влади і громади дає можливість з упевненістю дивитись у завтрашній день, зазначив він.

Володимир Бабошин повідомив, що 24-квартирний житловий будинок у с.Агрономічне споруджували близько року, наразі вирішується питання про виділення ділянки в селі та будівництво ще одного, вже 30-квартирного будинку в у рамках програми «Власний дім».

«У зв’язку з тим, що Вінничина є однією із найпотужніших аграрних областей, поліпшення соціально-побутових умов життя сільського населення є одним із найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку села. Багато сільської молоді виїздить у пошуках роботи та нормальних умов проживання до міст або за кордон, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства молодими кваліфікованими робочими кадрами», – зауважив Микола Джига.

Отримавши символічного ключа від новобудови, він перерізав символічну червону стрічку і запросив почесних гостей оглянути квартири у будинку.

«Це дуже зручне, якісне і сучасне житло, побудоване із застосуваням енергозберігаючих технологій. Такі проекти реалізовуватимуться у кожному районі області. Це хороша програма, яка дозволить у найкоротші часи забезпечити якісним житлом у першу чергу працівників соціальної сфери: лікарів, вчителів, молодих спеціалістів, які працюватимуть у сільському господарстві», – резюмував голова облдержадміністрації.

Довідка. Загальна характеристика Регіональної програми індивідуального житлового будівництва „Власний дім” на 2007 – 2012 роки

Ініціатором розроблення обласної Регіональної програми індивідуального житлового будівництва „Власний дім” ( надалі – Програма ) є Вінницька обласна Рада.

Програма розроблена на підставі Указу Президента України від 27.03.1998 року № 222 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”.

Розробник Програми - комунальна організація „Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву”.

Співрозробники Програми: Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління охорони

здоров’я та курортів облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації.

Головний розпорядник коштів - Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Відповідальний виконавець Програми - комунальна організація „Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву”.

Терміни реалізації Програми - 2007 – 2012 роки.