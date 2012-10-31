Чому вінничани платять за комуналку наперед?

У січні-вересні населенням Вінницької області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 623,3 млн. гривень, що на 4,9% або 29,2 млн. гривень більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 108,2% від нарахованих сум у 2012 році та 82,4% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих років).

Найбільший рівень сплати у вересні спостерігався у Оратівському, Гайсинському, Іллінецькому, Шаргородському, Бернадському районах (155,4-112,8%), найменший – у місті Козятині та Хмільницькому, Барському, Піщанському, Томашпільському районах (64,8-86,7%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у вересні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшились на 10,7% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт год) становили 228,33 гривень.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у вересні порівняно з серпнем на 0,1% і становила 137,8 млн. гривень, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,2 місяця. Найбільшу частку складала заборгованість за газопостачання – 67,8 млн. гривень (49,2%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 35 млн. гривень (25,4%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 22,4 млн. гривень (16,2%).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 №976 «Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги» у вересні з населенням було укладено 43 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості.

Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 133 тис. гривень, а сума внесення платежів з урахуванням довгострокових договорів, склала у вересня 72,4 тис. гривень.