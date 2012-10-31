Розрив між Мельничуком і Жребнюком зменшився до 0,18%

Кандидат-самовисуванець по мажоритарному округу № 14 у Жмеринці Віктор Жеребнюк вчора ініціював перерахунок голосів. Він заявив про порушення при перевезенні виборчої документації в ЦВК і наполіг на перерахунку бюлетенів.

Як Жеребнюк повідомив «Укрінформу» , «під час перевезення в ЦВК виборчої документації було допущено порушення процедури, виявлялися «втраченими», пошкоджені бюлетені. Про все це я повідомив ЗМІ. Тепер вся документація повернена в ОВК. Йде перерахунок бюлетенів і уточнюються протоколи - все під пильною увагою відеокамер і представників ЗМІ».

Ситуація і справді змінюється на користь Жеребнюка.Наразі, згідно з даними ЦВК, опрацьовано 100% протоколів і різниця між кандидатами зменшилась до 194 голосів на користь Івана Мельничука. В процентах це становить 0.18%.

Цікаво, що й учора ЦВК, оприлюднюючи попередні результати виборів в цьому окрузі, теж звітував за підсумками 100% опрацьованих протоколів , і станом на 14.00 йшлося про те, що Іван Мельничук набрав 34,68% голосів виборців, а Віктор Жеребнюк - 32,6% голосів.

