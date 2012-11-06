Гройсман роздасть добрим господарям солідні премії

Щороку восени між житлово-експлуатаційними підприємствами міста та ОСББ проводиться міський конкурс «Житловий комплекс зразкового утримання». Цей конкурс не лише гарна нагода позмагатись за звання кращого будинку, під’їзду чи прибудинкової території, а й отримати грошову нагороду, яку мешканці витрачають на розвиток будинку, благоустрій прилеглої території тощо.

5 листопада у мерії відбулось засідання конкурсної комісії, де було обрано переможців у номінаціях «Будинок зразкового утримання забудови до 1985 року», «Будинок зразкового утримання забудови від 1986 року», «Під’їзд зразкового утримання» та «Найкраща прибудинкова територія».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради

Відповідно до положення про конкурс, до участі допускалися лише ті багатоповерхівки, які знаходяться у задовільному технічному стані, фасади та цоколь не пошкоджені графічними написами та відсутні самовільні добудови та надбудови. Крім того, до уваги бралось і ставлення мешканців будинку до своєї спільної домівки. В тому числі, як вправно виконують жителі зобов’язання по договору з утримання будинків, чи беруть активну участь в питаннях утримання багатоповерхівки та прилеглої території тощо.

До під’їздів також висувались певні критерії, які дозволяли або ж забороняли номінантам брати участь у конкурсі. Одним із таких критеріїв є відсутність самовільних комірчин в місцях загального користування, задовільний технічний стан під’їзду, відсутність порушень правил пожежної безпеки тощо, а також враховувалась активність самих мешканців в утриманні свого під’їзду.

Для перемоги у номінації «Найкраща прибудинкова територія», двори повинні були також відповідати певним параметрам: на прибудинковій території мають знаходитись майданчики для сушки білизни, контейнери для сміття, відремонтовані лавки для відпочинку та облаштовані пішохідні доріжки. Також враховувалась наявність дитячого чи спортивного майданчиків, клумб та квітників.

Цьогоріч на участь у конкурсі надійшло 56 заявок. Проте не усі конкурсанти відповідали певним вимогам та потрапили у фінал. Відтак цьогоріч у четвертому міському конкурсі брало участь лише 39 конкурсантів.

Перше місце у номінації «Будинок зразкового утримання забудови до 1985 року», було присвоєно 141-квартирній дев’ятиповерхівці за адресою вул. Короленка, 35, яка знаходиться на балансі та обслуговуванні МКП «ЖЕК-5».

Друге та третє місця посіли відповідно будинки по проспекту Космонавтів,45 (МКП «ЖЕК-7») та по вулиці Пирогова,75 (ПП «Мешканець»).

Серед будинків, які були здані в експлуатацію після 1986 року, перше місце за кількістю набраних балів було присуджено будинку по вулиці Зодчих, 28 (ТОВ «УЮТ»).

Другу сходинку посіла дев’ятиповерхівка, яка знаходиться на вулиці Зодчих, 5, (ОСББ «Зодчих-5»). «Бронзову медаль» отримав будинок по вулиці Чайковського,13(МКП «ЖЕК-15»).

Переможці двох номінацій отримають грошові винагороди у розмірі 10 тисяч гривень за перше місце, 7 тисяч за друге та 4 тисячі гривень за третє місце.

Найкращим під’їздом було визнано під’їзд №3 в будинку по вулиці 600-річчя,14. «Срібло» та «бронзу» отримали під’їзди №2 в багатоповерхівці по 1-му провулку Київському, 59 та 1-й під’їзд будинку 17 на вулиці Стельмаха. До речі, саме в останньому мешканці забезпечили затишок навіть у під’їзді, прикрасивши стіни фотошпалерами, картинами та квітами.

«Найкращою прибудинковою територією» цьогоріч можуть пишатися мешканці будинку №11 на вулиці Ф.Кона, які власними зусиллями робили прикраси для своєї території, влаштовували незвичні інформаційні таблички тощо. За результатами голосування друге місце журі присвоїло будинку №21 по 50-річчя Перемоги, а третю сходинку посіла прибудинкова територія будинку №12 по вулиці Зодчих. За кращі під’їзди та кращі території переможці отримають по 6000, 4000 та 2000 гривень у відповідності до зайнятих місць.

Як зазначив перший заступник міського голови Володимир Кістіон, проведення такого загальноміського конкурсу у Вінниці вже стало традицією, відтак у наступних роках своєрідні змагання між ЖЕКами та ОСББ обов’язково продовжуватимуться.

«Ми бачимо, наскільки креативні мешканців відносно оформлення під’їздів та прибудинкових територій, більше того, сьогоднішні переможці можуть із впевненістю стати прикладами для усіх інших будинків, - зазначив Володимир Кістіон. – Я дякую усім конкурсантам та мешканцям, адже ту красу, яку ми бачили сьогодні – це повністю заслуга вінничан. Я впевнений, що позитивний результат буде лише там, де є бажання, робота усіх сторін – мешканців, влади та меценатів».