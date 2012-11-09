Вінниччина може прогодувати лише половину своїх пенсіонерів

За 10 місяців поточного року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області мобілізовано понад 3 мільярди гривень власних надходжень.

Про це повідомив на прес-конференції начальник головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області Микола Черненко.

- Це 97% від виконання планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року темпи приросту склали 13,5%. Середній розмір пенсії протягом 2012 року зріс на 161 гривню і 77 копійок і становить у листопаді 1221 грн. і 28 копійок. Станом на 1 листопада 2012 року в області перебуває на обліку 518 тисяч пенсіонерів. За 10 місяців цього року до їх числа прибуло ще майже 15 тисяч нових пенсіонерів.

В минулому за такий самий період область мала 2 млрд 700 тисяч гривень власних надходжень. Сьогодні маємо 3 млрд 66 млн. гривень.

- Для того щоб забепечеичти виплату пенсій цього недостатньо, - говорить Черненко. - Тому що за період з початку року ми виплатили 6.4 млрд. грн. Ми себе забезпечили песнією на 48%. Планувалось, що зріст зарплати буде на 120% і ми на стільки ж запланували наповлення бюджету Пенсійного фонду. На жаль, темпи росту Фонду оплати праці по Вінницькій області складають 114 %. Така ситуація не тільки на Вінниччини. В розрізі країни ми по нашим показникам дев‘яті.

Тож планові показники з надходжень до Пенсійного фонду Вінниччина не виконала, недодавши 93 мільйона гривень. За словами Миколи Черненка, виною цьому низькі темпи зростання заробітної плати. Однак, Микола Черненко запевнив, що зниження рівня соціальних виплат не буде, як у Греції та інших кризових країнах Європи.