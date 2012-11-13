Область «вгатила» 19 мільйонів за дві сотні санітарних «легковушок»

15:40, 13 листопада 2012
Вінниця
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Надійдуть до кінця року

КУ «Авторемонтна База Закладів Охорони здоров’я» Вінницької облради 2 листопада за результатами тендеру уклала угоди на придбання 237 легкових санітарних автомобілів на 18,83 млн. грн.

Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Зокрема за 13,32 млн. грн. облрада придбала у ТОВ «Богдан – Авто Київ» 157 автівок марки ВАЗ 21214 МТ, цього року випуску, вартістю 84,85 тис грн. кожна.

Пропозиція «Богдан – Авто Київ» з (Корпорація «Богдан») не було найдешевшим на тендері: у конкурсі брали участь ще п’ять компаній, однак ті з них, що пропонували машини дешевше – були відхилені з формальних причин.

Ще 80 автівок марки ЗАЗ Lanos цього року випуску замовили за 5,51 млн. грн. у ІП «АІС-Столиця». Кожна автівка обійшлася по 68,90 тис грн.

Ціни закупівлі відповідають ринковим.

Авто придбали коштом місцевого бюджету, отримати їх База повинна до кінця цього року.

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