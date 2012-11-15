На виставці продукти продають дешевше

У Експоцентрі Вінницької торгово-промислової палати розпочала роботу регіональна виставка-ярмарок «Купуй вінницьке». Про це повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Вінничани зможуть придбати за цінами виробників м'ясну і рибну продукцію, молоко, хлібобулочні та ковбасні вироби, олію.

- Виробники ззадовленням йдуть в ТПП і торгуюуть і це свідчить про те, що їм вигідно, - говорить директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Сергій Кудлаєнко. - Єдина вимога - снижте ціну, бо продукція має продаватися за цінами нижче, ніж у магазині. Як від вирбьбника.

Виставка-ярмарок «Купуй вінницьке» працюватиме 15 листопада, з 10 до 18 години, 16 листопада – з 10 до 16 години.