У аграрному університеті елетроенергію видобувають з картоплі

Аспірант Вінницького національного аграрного університету Віталій Янович розробив експериментальну установку за допомогою якої можна отримувати електроенергію з картоплі.

Про це йдеться в новинах ICTV.

Віталій Янович навчився видобувати електрику зі звичайного овочу. Винахідник зізнається, його винахід не новий. Таке вміли робити ще давні єгиптяни.

«Працюємо над тим, щоб підвищити вихід сили струму з картоплини, щоб можна було освітлювати ось такими стандартними лампочками», - каже винахідник, аспірант Вінницького аграрного університету Віталій Янович.

Аби лампочка на 200 вольт горіла кілька годин, потрібно рівно 200 шматочків картоплі. Віталій каже, на вихід струму впливає сорт та колір бульби. Червона, наприклад, виділяє більше енергії. Видобувати струм таким способом просто.

Видобування електрики з овочів та фруктів – швидше хобі. Віталій за фахом інженер-механік. Його напрямок роботи, як і більшості колег в експериментальній лабораторії університету, вібраційні технології.

Науковці кажуть – за такими переробними і подрібнювальними машинами та сушарками, які виробляють ці винахідники, майбутнє сільського господарства.

«Поєднання вібраційного змішування з подрібненням, що дозволяє підвищити якість продукції, зменшити час обробки і опосередковано зменшити енерговитрати – це може бути застосовано і в фармацевтиці, і в мікробіологічних процесах», - заявляє декан факультету механізації Вінницького аграрного університету Ігор Паламарчук.

Всю техніку лабораторії створили власноруч самі науковці. Та вібраційними винаходами більше цікавляться закордоном, ніж в Україні. Хоча аспіранти і доценти переконують, що навіть у таких важких умовах вони можуть створювати речі, які допоможуть українцям заощаджувати енергію.