За дорогу приміську землю недоотримали 238 тисяч гривень

Фінансові порушення на суму 238 тис. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Лука-Мелешківської сільської ради.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, інспектори виявили факти використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів, а також випадки несплати орендарями оренди, через що сільський бюджет впродовж січня 2009 – вересня 2012 рр. недоотримав 122 тис. грн. доходів.

Крім того, через те, що суб’єкт господарювання не відшкодував втрати сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням сільськогосподарських угідь, обласний, районний та сільський бюджети недоотримали 76 тис. грн.

Під час ревізії виявлені й випадки оплати сільською радою ремонтно-будівельних робіт за завищеною вартістю, що призвело до зайвого витрачання майже 35 тис. грн.



За недотримання вимог фінансово-бюджетного законодавства на голову Лука-Мелешківської сільської ради складено протокол про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.