Реставратори «нагріли» місто на землі на 170 тис. гривень

Змусили відшкодувати збитки

За втручання прокуратури 170 тис. грн. відшкодовано у державну казну. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Йдеться про те, що рішенням господарського суду Вінницької області задоволено позов прокурора м. Вінниці в інтересах міської ради до ТОВ «Вінницяреставрація» про стягнення збитків у сумі 170 тис. грн. Їх підприємство завдало територіальній громаді м. Вінниці тимчасовим зайняттям земельної ділянки без правовстановлюючих документів.





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