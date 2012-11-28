Реставратори «нагріли» місто на землі на 170 тис. гривень
09:45, 28 листопада 2012Вінниця
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Змусили відшкодувати збитки
За втручання прокуратури 170 тис. грн. відшкодовано у державну казну.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Йдеться про те, що рішенням господарського суду Вінницької області задоволено позов прокурора м. Вінниці в інтересах міської ради до ТОВ «Вінницяреставрація» про стягнення збитків у сумі 170 тис. грн.
Їх підприємство завдало територіальній громаді м. Вінниці тимчасовим зайняттям земельної ділянки без правовстановлюючих документів.
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