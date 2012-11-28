Правозахисники просять начальника УМВС розібратись з катуванням затриманих

«Вінницька правозахисна группа» у своєму офіційному блозі розмістила повідомлення про факт знущання правоохоронців над двома хлопцями

Зокрема, в повідомленні йдеться, що «20 листопада двоє найманих робітників, які працювали на відомому в Ладижині будівництві, громадяни України Андрій Мельниченко та Віталій Левченко звернулися до представників роботодавця, пов’язаного з величезною продовольчою кампанією з проханням розрахуватися за виконану роботу. Не отримавши зароблених грошей, молоді хлопці заявили, що не покинуть територію будівництва до розрахунку. Охоронники викликали міліцію, яка брутально затримала робітників, незаконно доставила їх до відділу міліції, де хлопці зазнали катувань та принижень у фірмовому стилі ладижинської міліції, яка перетворюється не лише на приватизовану корпорацією жандармерію.

Подальші намагання Андрія Мельниченка та Віталія Левченка задокументувати сліди катувань і навіть отримати медичну допомогу у передбаченому стандартами лікування обсязі, наштовхнулися на дивний бойкот місцевої медицини, неуважність та безсердечність прокуратури, яка вкотре ухиляється від завдання виявляти жорстко реагувати на факти катувань та жорстокого поводження з боку правоохоронців.

Вінницька правозахисна група надаватиме безкоштовну правову, допомогу Андрієві Мельниченко та Віталієві Левченко. Ми закликаємо засоби масової інформації активно висвітлювати безчинства ладижинської міліції. Ми закликаємо новопризначеного Начальника УМВС України у Вінницькій області Віктора Русина рішуче припинити, культивовану відставленим головним міліціонером Вінниччини Валерієм Ноніком практику кругової поруки, та безкарності міліціонерів.

Пропонуємо Віктору Русину спільну роботу в комісії з перевірки повідомлення про катування Андрія Мельниченка та Віталія Левченка. Ми просимо Уповноваженого ВР України з прав людини Валерію Лутковську відкрити провадження за повідомленням про катування жителів міста Ладижина".

Є відео на http://www.vpg.org.ua/2012/11/blog-post_28.html.