«Ліва» горілка відправила чоловіка в реанімацію

27 листопада о 21:38 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Вінниці надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення 2-ї міської лікарні був доставлений чоловік, 1965 року народження, місцевий житель, з діагнозом «гостре отруєння сурогатом алкоголю».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні у важкому стані.