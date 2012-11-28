«Ліва» горілка відправила чоловіка в реанімацію
11:40, 28 листопада 2012Вінниця
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Отруєння сурогатом алкоголю
27 листопада о 21:38 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Вінниці надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення 2-ї міської лікарні був доставлений чоловік, 1965 року народження, місцевий житель, з діагнозом «гостре отруєння сурогатом алкоголю».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
На даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні у важкому стані.
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