Лікарів до важкохворої бабусі запустили рятувальники

27 листопада о 21:49 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога по відкриванню вхідних дверей в обласному центрі по вул. Квятека, де проживає жінка, 1928 року народження.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю до місця виклику черговим караулом було проведено аварійно-рятувальні роботи із відкриття дверей квартири, в яку еменесики потрапили через вікно третього поверху.

Як з’ясувалося згодом, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я жінка не могла власноруч відкрити двері працівникам «швидкої допомоги».

Потерпілу було передано медичним працівникам для надання їй невідкладної допомоги.