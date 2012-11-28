Лікарів до важкохворої бабусі запустили рятувальники

12:20, 28 листопада 2012
Вінниця
0 0

Влізли через вікно на 3 поверсі

27 листопада о 21:49 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога по відкриванню вхідних дверей в обласному центрі по вул. Квятека, де проживає жінка, 1928 року народження.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю до місця виклику черговим караулом було проведено аварійно-рятувальні роботи із відкриття дверей квартири, в яку еменесики потрапили через вікно третього поверху.

Як з’ясувалося згодом, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я жінка не могла власноруч відкрити двері працівникам «швидкої допомоги».

Потерпілу було передано медичним працівникам для надання їй невідкладної допомоги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter