62-річний дід поцупив ланцюжок за 1,5 тисяч баксів
13:20, 28 листопада 2012Вінниця
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Обікрав сусідку
Вчора, 27 листопада до міліціонерів звернулась 32-річна жінка, жителька міста Вінниці з заявою про те, що напередодні з її квартири по вулиці Чапаєва було викрадено ланцюжок з жовтого металу вартістю 12400 гривень.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Працівники карного розшуку встановили особу, що підозрюється у скоєнні крадіжки.
Ним виявився 62-річний сусід заявниці.
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