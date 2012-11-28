62-річний дід поцупив ланцюжок за 1,5 тисяч баксів

Вчора, 27 листопада до міліціонерів звернулась 32-річна жінка, жителька міста Вінниці з заявою про те, що напередодні з її квартири по вулиці Чапаєва було викрадено ланцюжок з жовтого металу вартістю 12400 гривень.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Працівники карного розшуку встановили особу, що підозрюється у скоєнні крадіжки.

Ним виявився 62-річний сусід заявниці.