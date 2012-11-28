Жінку пограбували прямо в аптеці
14:00, 28 листопада 2012Вінниця
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Видер гроші одесит
27 листопада до 2-го відділу міліції м. Вінниці по телефону спецлінії «102» звернулась 50-річна жителька смт. Томашпіль.
Жінка заявила, що її пограбували.
Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, 27 листопада близько 18.00 години в місті Вінниці в приміщенні аптеки по вулиці Пирогова невідомий чоловік відкрито заволодів її грошима в сумі 400 гривень.
За словами заявниці, зловмисник схопив гроші саме під час розрахунку на придбання ліків.
Працівниками міліції встановлена особа, підозрювана у скоєнні даного злочину. Ним виявися 25-річний раніше судимий житель Одеської області.
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