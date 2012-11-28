Жінку пограбували прямо в аптеці

27 листопада до 2-го відділу міліції м. Вінниці по телефону спецлінії «102» звернулась 50-річна жителька смт. Томашпіль.

Жінка заявила, що її пограбували.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, 27 листопада близько 18.00 години в місті Вінниці в приміщенні аптеки по вулиці Пирогова невідомий чоловік відкрито заволодів її грошима в сумі 400 гривень.

За словами заявниці, зловмисник схопив гроші саме під час розрахунку на придбання ліків.

Працівниками міліції встановлена особа, підозрювана у скоєнні даного злочину. Ним виявися 25-річний раніше судимий житель Одеської області.