Міська влада від ідеї придбання нових тролейбусів не відмовляється.

Вінницька міська влада не відмовляється від ідеї придбання нових тролейбусів .

Про це повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман виданню «Вінницькі реалії».

- Ми працюємо «по всіх фронтах» - по міжнародній програмі, пов'язаній з тролейбусами, по капітально-відновному ремонті на базі ТТУ, з Урядом за програмою заміни тролейбусів, а також над отриманням тролейбусів, яким можна проводити капремонт. Вони з європейських та інших міст.

За словами міського голови, мова йде про «беушнки», які підходять місту за якісними параметрами.

Разом з тим, мер запевнив, що «металобрухт завозити в місто не станемо»

Гройсман каже, що тролейбуси - найбільша проблема для міста. Один коштує, залежно від моделі, від 2-х до 2,5 мільйонів. Щоб купити для міста сотню, потрібні 200-250 млн. грн. Це майже чверть річного бюджету міста і недозволена розкіш.

Як стало відомо УНІАНу, Володимир Гройсман сподівається, що до кінця року на вулиці міста вийде 20 капітально відремонтованих тролейбусів, а 2013 – іще сорок машин.

