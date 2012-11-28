Гніванські чиновники «подарували» орендарям півмільйона за землю

Порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на суму 508 тис. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Гніванської міської ради.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, впродовж січня 2009 – червня 2012рр. міський бюджет недоотримав 428 тис. грн. доходів, через те, що окремі орендарі не сплачували оренду за користування землями несільськогосподарського призначення.

Окрім того, через незабезпечення посадовими особами міської ради укладання договорів оренди шести земельних ділянок загальною площею 2,7га, бюджет міста втратив можливість додатково залучити понад 50 тис. грн.

Під час ревізії виявлені й факти порушення вимог законодавства при нарахуванні та виплаті зарплати, оплати за завищеною вартістю ремонтно-будівельних робіт, що призвело до зайвого витрачання 21 тис. грн.

За недотримання вимог законодавства з фінансових питань шестеро посадових осіб Гніванської міської ради притягнено до адміністративної відповідальності, а про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.