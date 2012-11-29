Від кіберзлочинів міліція радить рятуватись ліцензійними програмами

Останнім часом стрімко зростають нові види злочинів, з якими ще кілька років тому правоохоронна система не стикалася. Ці злочини пов’язані з використанням новітніх інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж в усіх сферах життєдіяльності. В першу чергу це стосується роботи банківської системи.

Сьогодні кожний банк пропонує своїм клієнтам працювати у дистанційній системі обслуговування «Інтернет-Клієнт-Банк».

Для зручності та економії часу власники банківських рахунків мають можливість здійснювати грошові операції не виходячи з офісу чи квартири. Для цього необхідно мати лише комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет. Саме на таких клієнтів баків полюють кіберзлочинці. Їхня зброя – вірусні атаки, за допомогою яких зчитуються пін-коди та електронні ключі для входу у банківську систему для роботи з грошовим рахунком.

- Розкрити такий злочин та затримати зловмисника дуже складно, - говорить начальник відділу боротьби з кіберзлочинністю УМВС України у Вінницькій області Володимир Плотиця. – Складність полягає у тому, що людина, яка краде у такий спосіб гроші, переказує кошти з рахунка на рахунок по всьому світові, і врешті-решт десь за кордоном їх знімає готівкою.

Першим, що виявляють жертви такого виду крадіжки – це несправність комп’ютерної системи. Ще не знаючи того, що з їхнього банківського рахунку кудись зникли гроші, потерпілі починають перевстановлювати програмне забезпечення комп’ютера, тим самим власноруч знищують сліди злочину. Такі дії потерпілих ускладнюють роботу міліції та зменшують вірогідність знайти зловмисника.

В поточному році працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю затримали вінничанина, який саме у такий спосіб перевів у готівку понад 400 тисяч гривень, які належать одній з приватних фірм міста Києва. Наразі суд першої інстанції затриманому призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Аби не стати жертвою такого виду злочину, фахівці радять користуватися ліцензованими антивірусними програмами для комп’ютерного забезпечення, не використовувати пароль банківського рахунку на інших сайтах в мережі Інтернет та частіше його змінюйте. Якщо запідозрили, що відносно вас вчинили такий злочин, одразу звертайтесь до міліції, не намагайтесь самотужки з’ясовувати причини відсутності грошей на рахунку – це тільки ускладнить пошук зловмисника.