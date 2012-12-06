Вінницьких православних журналістів стало на 19 більше

Молодіжний відділ Вінницької єпархії УПЦ спільно з інтернет-спільнотою «Православна кают-компанія» днями відзначили випуск 19 слухачів чотиритижневого тренінгу «Теорія та практика журналістської майстерності». Майстер-класи проводила вінницька журналістка Ірина Ярошинська, редактор всеукраїнської православної газети «Одигітрія» Тетяна Матяш, дизайнер Павло Лебедев та психолог Поліна Рудич.

На заняття ходили 19 молодих людей, які хотіли себе спробувати у журналістиці. Вони познайомитися з жанрами журналістики, навчилися правильно оформляти заголовки, тексти, відбирати фотографії, виробити власний авторський стиль та освоїти всі тонкощі журналістської професії.

- Вже півтора роки я є дописувачем газети "Одигітрія", котра росповсюджується по всій УкраїнІ, - розповідає автор ідеї, заступник голови відділу релігійної освіти та катехізації Вінницької єпархії Назарій Давидовський. - І з цього приводу виникає запитання: чому так мало вінничан беруть участь у створенні такого чудового видання? Що потрібно зробити, аби зняти цей умовний бар'єр? Тому головна мета майстер-класів - залучити до православної журналістської справи якомога більше молодих талантів.

Після кожного заняття учасники отримували кілька домашніх завдань, які ретельно розбирались наступної зустрічі.

- Прецедентів подібним заняттям у Вінниці ще не було, але у великих містах молодь активно освоює дозвілля, - говорить учасник майстер-класів, вінничанин Андрій Дербеньов. - Непоодинокими стають випадки отримання другої вищої освіти через вечірню форму занять. Захоплення і хобі в деяких випадках змінюють рід діяльності людей, дозволяючи їм повністю розкрити свій потенціал і знайти на нього попит у суспільстві.





- Усьому свій час, - додає тренер-журналіст Ірина Ярошинська. – Колись вчили мене, тепер прийшов час передати знання і досвід, тим хто прийде нам на зміну і робитиме журналістику передусім людяною. Говорила, що у погоні за сьогоденною сенсацією потрібно пам‘ятати лікарський девіз «Не нашкодь».

Усі слухачі отримали сертифікати і тепер проходитимуть практику у православних виданнях.