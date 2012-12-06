П‘ять вінницьких санаторіїв забрали у нових власників

Прокуратура Вінницької області повернула у державну власність п'ять санаторіїв вартістю 25 мільйонів гривень. Вони незаконно були передані у приватну власність, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

- Цього року прокуратурою області до суду було подано позовів про охорону державного майна на суму понад 30 мільйонів гривень, - говорить прокурор Вінницької області Олександр Мрихін. - По іншим областям, де є бази відпочинку та санаторії - це Крим, Одеса - там значно більше таких випадків. Тому ми звернулись з позовами до суду, що це майно було законной відчужено іншим, в тому числі приватним особах. Зараз це майно повернуто.