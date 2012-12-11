Вінничанин на полюванні вистерлив у свого друга

9 грудня за наданням медичної допомоги в Ужгородську міську лікарню звернувся 49-річний ужгородець. У нього лікарі діагностували вогнепальне поранення грудної клітки, плеча та носа. На щастя, рани виявилися неглибокими й після надання медичної допомоги пацієнта відпустили додому.

Про це повідомляє прес-служба УМВС України у Закарпатській області.

Про пригоду лікарі повідомили в міліцію й правоохоронці з’ясували обставини, за яких було поранено ужгородця.

Обідньої пори потерпілий полював на фазана біля с.Сторожниця Ужгородського району разом зі своїм гостем, жителем Вінниччини. Побачивши птицю, вінничанин здійснив по ній постріл, але заряд шроту зрикошетив і випадково зачепив згаданого ужгородця.

Рушницю міліція вилучила для з’ясування обставин справи.