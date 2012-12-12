Серед зими отруївся лисичками

11 грудня о 21:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 м. Вінниці з Центру медицини катастроф надійшло повідомлення про те, що житель міста Вінниці, 1962 року народження, отруївся грибамию

Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій обалсті.

За обідом з‘їв маринованих лисичок. Чоловік був доставлений у Міську клінічну лікарню № 1 та госпіталізований у реанімаційне відділення.