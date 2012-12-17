Крутий джип збив прибиральника снігу

Засніжена дорога та переоцінка водієм власних вмінь та можливості призвела до ДТП і каліцтва 36-річного чоловіка.

Як повідомила прес-служба ДАІ УМВС у Вінницькій області, 14 грцдня о 14. 00 біля повороту на с. Лисогора водій автомобіля "ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР", 47 – річний мешканець Хмельницького скоїв наїзд на вінничанина, котрий прибирав сніг на узбіччі шосе.

Внаслідок ДТП потерпілий зазнав важких травм, - у міській лікарні швидкої допомоги №2 йому встановили діагноз «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом кіток носа, пошкодження верхньої щелепи з екстракцією двох зубів. А ще до того – закритий перелом правої ключиці та верхньої плечової кістки.

Поки правоохоронці вивчають обставини ДТП автомобіль поміщено на штрафмайданчик.