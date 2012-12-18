Освітяни розтринькали 25 тис. грн, списавши їх на пальне

В одному із освітніх закладів у Козятинському районі податківці виявили злочин у сфері розкрадання бюджетних коштів. Так, співробітники відділу податкової міліції Козятинської ОДПІ встановили, що службові особи освітнього закладу розтратили 25 тисяч гривень бюджетних коштів, списавши їх на купівлю пального.

Про це повідомляє прес-служба ДПС Вінницької області.

Попередньо відомо, що між посадовцями закладу та суб’єктом господарювання були укладені договори про поставку паливно-мастильних матеріалів. Проте, достеменно знаючи, що продукція до адресата в дійсності не надійшла, службові особи склали завідомо неправдиві накладні про отримання бензину у кількості 1000 літрів та дизельного пального у такій же кількості, а також ще одну накладну про отримання 3800 літрів бензину, за якими згодом перерахували кошти за начебто отриману продукцію.

Хоча, завдяки роботі податкової міліції, завдані збитки бюджету відшкодовані повністю, за вчинення злочину, передбаченого ст. 191 КК України, освітянам доведеться відповідати перед судом.