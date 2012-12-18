Вісім пересувних електростанцій забезпечують світлом

Станом ранок 18 грудня внаслідок несприятливих погодних умов, через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач знеструмлено 5 населених пунктів на Вінниччині.

Про це повідомляють у МНС України.

Також через пориви вітру та ожеледь у Київській області без світла залишилося 100 населених пункти, Житомирській – 26, Львівській – 4.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго, з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС виділено 10 од. техніки підвищеної прохідності. Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 8 пересувних електростанцій.