На Вінниччині перевіряють деревяні церкви

Управлінням Держтехногенбезпеки у Вінницькій області та службою наглядово-профілактичного обслуговування Вінницького району здійснено рейд, щодо готовності релігійних закладів до проведення новорічних та різдвяних свят.

Перевіряли церкви, що знаходяться в селах Стадниця та Гавришівка, неподалік від Вінниці. Вибір був не випадковим, адже обидві будівлі дерев’яні та побудовані ще у вісімнадцятому столітті.

Опалення в таких будівлях відсутнє, тому прихожани обігріваються за допомогою електричних конвекторів.

- Я завжди звертаю увагу прихожан дотримання вимог особистої безпеки під час богослужінь, - повідомив отець Миколай.

За матеріалами попередніх приписів було виявлено, що священослужителями вживаються усі можливі заходи, направлені на дотримання протипожежного режиму в приміщеннях. Однак виконання заходів, які потребують значних матеріальних вкладень відкладаються до «кращих часів».

Всього на території області існує більше ніж півтори тисячі церков, 93 з яких дерев’яні.