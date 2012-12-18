Сьогодні місто очищають студенти і військові

Відучора стабільна погода та незначні опади дали можливість комунальним служба навести лад на головних вулицях міста. На сьогоднішній ранок усі вулиці, по яких рухається громадський транспорт, очищено до асфальтного покриття. Наразі основна частина техніки та людський ресурс задіюється у прибиранні дорожнього полотна попід тротуари, розчистці самих тротуарів та зупинок громадського транспорту.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

24 одиниці техніки працює наразі на прибиранні міських вулиць. Сприятлива погода дала можливість прибрати усі основні транспортні артерії міста до стану «чорного асфальту», однак багато вулиць потребує ще зачистки попід тротуари. Адже багато власників автотранспорту у зв’язку погодними умовами «перестраховуються» та не заїжджають у двори й не ставлять автівки у гаражі і атостоянки, залишаючи на ніч транспорт на центральних вулицях. Спецтехніка такі машини уночі оминає, але на ранок, коли автовласники від’їжджають, біля узбіччя залишаються значні ділянки, не зачищені від опадів. Тому протягом дня спецтехніка знову прочищає такі вулиці. На прибирання тротуарів, які не можливо прибрати механізовано, сьогодні вийшло біля 100 дорожників та сотня працівників МНС. Учора, після снігопадів, на допомогу комунальникам вийшла і військова техніка, яка має спеціальне обладнання для зимового прибирання. Машини очистили центральні вулиці Дальнього Замостя.

На прибудинкових територіях у багатоповерховій забудові сьогодні працює 15 одиниць техніки ЖЕКів та додатково залучено 10 більш потужніших тракторів та екскаваторів для прибирання більш проблемних ділянок, адже ожеледиця, яка утворилася під сніжним покровом, не дає можливості працювати малопотужним ЖЕКівським тракторцям. Двірники прибирають території, у які техніка зайти не може. На допомогу їм у ЖЕК № 14 направлено 25 військових, а у 5 ЖЕКу працюють студенти, які чергуються відповідно до графіку навчання. Щоранку двірники оперативно очищають контейнерні майданчики та сходи перед під’їздами. Однак посипатися проїжджі частини будуть тільки після повної очистки, адже зараз цей захід є малоефективним, тому двірники посипають піщано-соляною сумішшю тільки перед під’їздами та біля сміттєвих баків. Найкраще прочищені зараз двори у 6 та 15 ЖЕКах. Найпроблемнішими на сьогоднішній день є прибудинкові території, які підпорядковані ЖЕКу № 12. Велике скупчення транспортних засобів у дворах не дало можливості прочистити їх при перших снігопадах. Після відлиги «снігова каша» замерзла і малопотужні трактори вже пройти не можуть, а завузькі вулички унеможливлюють застосування великої спецтехніки. Такі дворові території потребують ручної праці і для того, щоб навести лад, потрібен час. Будинки на центральних вулицях міста продовжують очищати від бурульок, сьогодні працює 4 автопідйомника, однак вінничанам необхідно бути обачними на тротуарах, які проходять під житловими будинками.

Повторні снігопади знову замели вулиці приватного сектора. До снігопадів технікою було прочищено близько 60 % основних вулиць з приватною забудовою. Однак, наразі більшість з них потребують повторної зачистки. Сьогодні на прибирання приватного сектора квартальних комітетів «Пятничани» та «Пирогово» вийшло два грейдера, але для ефективності їх роботу після повторних заметів змінено. Складено графік прибирання квартальних комітетів і грейдера будуть розчищати усі вулиці, провулки, проїзди та тупики одного квартального комітету, потім переходити на інший.