Перевізники конкретно «піднялись» на транспортуванні вантажів

За січень – листопад 2012р. транспортом області перевезено 16934,8 тис. т вантажів, що на 10,0% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Вантажооборот становив 23612,8 млн. ткм, що на 9,0% більше від обсягу січня – листопада 2011р.

Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 8,9%, а автомобільного транспорту – на 10,5%.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем – листопадом 2011р. збільшилися на 15,3%, у т.ч. кам’яного вугілля (у 2,5 рази), нафти та нафтопродуктів (в 1,8 рази), зерна та продуктів перемолу (в 1,6 рази), цементу (на 15,9%), будівельних матеріалів (на 13,4%), чорних металів (на 3,7%).

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень – листопад 2012р. перевезено 3496,1 тис. т вантажів, що становить 93,4% до відповідного періоду 2011р. Виконано вантажооборот в обсязі 941,5 млн. ткм, який збільшився проти січня – листопада 2011р. на 10,5%.