Поділитися посланням у пляшках

«Поезія без купюр» - це проект театру книги «Прочитання» ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва та студії старовинного танцю «Pas Aerienne», створений задля самовираження творчої молоді міста. 20 грудня 2012 року о 18:00 юні таланти збираються на чергову зустріч, тематику якої визначено шляхом голосування: "Люди про людей".

Приходьте у читальну залу відділу Інтернет-центру Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) на літературний вечір, на якому учасники також підготують "послання у майбутнє" у креативно оформлених пляшечках та взагалі розмірковуватимуть (у віршах та прозі) над тим як краще підготуватися та належним чином відзначити "кінець світу".

За час очікування кінця світу поети складали віршовані звернення до людства. В кінці вечора у форматі лотереї вони обміняються посланнями у пляшках та привітають одне одного з тим, що вони один у одного є.

Також відбудуться міні-презентації нових збірок поезій та посиденьки з чаєм та печивом у дружній атмосфері.

Проект «Поезія без купюр» спрямований на підтримку обдарованих молодих поетів, розвиток творчої особистості, популяризацію та заохочення молоді до творчості, мистецтва та читання. У рамках проекту проводяться вечори, зустрічі, презентації, літературні постановки, майстер-класи, тощо. Найкращі поезії молодих авторів будуть опубліковані на сторінках місцевих часописів, а також у збірці матеріалів з досвіду реалізації проекту «Поезія без купюр». Кульмінацією стане вечір «Вільна поезія» до Всесвітнього Дня поезіі 21 березня 2013 року, де будуть представлені найкращі, найактивніші молоді поети.