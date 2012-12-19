Морози «косять» чоловіків

18 грудня о 09:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Гайсина надійшло повідомлення про те, що в центральну районну лікарню госпіталізовано 67-річного чоловіка.



Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, житель міста Березкове Миколаївської області, тимчасово проживаючий у селі Губник, звернувся по допомогу до лікарів. При огляді медпрацівники встановили діагноз «обмороження пальців двох ступнів».



Ще про один нещасний випадок повідомили гайсинських рятувальників о 14:52. До районної лікарні в хірургічне відділення доставлено місцевого жителя, 1975 року народження, з діагнозом «обмороження лівої ступні».



Рятувальники в черговий раз попереджають громадян про небезпеку тривалого перебування на вулиці при низькій температурі.

